Oggi in Cdm sono stati stanziati ulteriori 23,9 milioni di euro per il Piemonte in relazione ai danni del maltempo di ottobre e novembre.

In totale sono circa 61 i milioni di euro destinati dal Governo alla nostra Regione: una risposta concreta, che accolgo con soddisfazione, a cittadini e imprese delle aree colpite, specialmente per quelle già strutturalmente fragili e isolate, come le zone interne e marginali.