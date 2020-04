Approvato in via definitiva il Decreto CuraItalia

Un intervento massiccio da 25 miliardi per contrastare le criticità più immediate di una pandemia mondiale che gli italiani stanno affrontando con coraggio, sacrifici e sforzi enormi. Abbiamo voluto allargare la nostra azione economica a tutto il territorio nazionale, finanziando settori vitali come la sanità e il mantenimento dei livelli occupazionali in tutto il Paese, grazie all’estensione della cassa integrazione in deroga. Per le imprese, in particolare, c’è un grande piano di stimolo alla liquidità, che abbiamo messo in piedi con la collaborazione del settore bancario, del Fondo di Garanzia per le PMI e di Cassa Depositi e Prestiti. Abbiamo poi pensato alle famiglie e ai lavoratori, da un lato finanziando l’indennità per i lavoratori autonomi e una forma straordinaria di congedo parentale (o in alternativa il bonus baby sitter), dall’altro con lo stop temporaneo al pagamento di imposte, tributi, versamenti e mutui.

Un provvedimento importante anche per la tutela del pubblico impiego e per il buon andamento della Pa: tra le altre norme, infatti, ne abbiamo prevista una che rende lo smart working la modalità ordinaria di lavoro.

Tuttavia, questo decreto è solo una tappa intermedia nel lungo percorso che stiamo tracciando per accompagnare l’Italia fuori da questa emergenza.