Con lo smart working tuteliamo i lavoratori, gli utenti e puntiamo a una maggiore efficienza dei servizi della Pa

Molte Regioni, Province, Comuni grandi e piccoli, oltre alle grandi amministrazioni centrali stanno già rispondendo in modo proficuo alla circolare che incentiva l’adozione di soluzioni di lavoro agile e prende corpo, passo dopo passo, la rivoluzione organizzativa che propugniamo da mesi.

La nostra direttiva piace anche a chi non è obbligato a seguirla e si muove in autonomia, come il Senato della Repubblica. Ne sono orgogliosa.

Grazie quindi a Sindaci, Presidenti e dirigenti che si stanno adoperando in tal senso, soprattutto per la prontezza con cui stanno dando impulso a una organizzazione del lavoro più flessibile e innovativa negli uffici pubblici. Non solo nell’ottica di far fronte all’emergenza contingente, ma in vista di una ancora maggiore efficienza strutturale dei servizi resi ai cittadini.