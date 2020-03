Destiniamo 3 milioni dei nostri stipendi alla protezione civile per la terapia intensiva

Il M5s è anche e soprattutto questo: comunità. E in un momento come l’attuale, la proposta del capo politico del MoVimento 5 Stelle, Vito Crimi, di donare tre milioni delle restituzioni dei nostri stipendi alla Protezione civile per strumenti da destinare alla terapia intensiva e altro materiale sanitario, ne è un grande esempio.

Manteniamo gli impegni presi con gli elettori e contribuiamo, attraverso di essi, ad aiutare il nostro Paese in questo momento di difficoltà.

D’altro canto, il governo tutto sta compiendo azioni eccezionali per isolare i contagi e aiutare le persone in difficoltà.

Da soli non possiamo farcela, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ma non scoraggiamoci: l’Italia ha energie e coraggio di cui andare fieri.