La Pa protegge cittadini e imprese

Non abbiamo mai nascosto i problemi e persino il presidente Conte si è scusato per i ritardi con i quali certe prestazioni sono state erogate nei mesi scorsi, ritardi legati a vizi antichi della burocrazia. Ma al tempo stesso non si può disconoscere il grande sforzo che la Pubblica amministrazione sta facendo per proteggere gli italiani, a partire dai lavoratori e dalle imprese.

Se parliamo dell’Inps, i dati aggiornati all’altro ieri sono chiari: a fronte di 8,4 milioni di beneficiari potenziali (attenzione, perché non a tutti i potenziali corrisponde poi una domanda di fruizione effettivamente inoltrata) della Cassa integrazione in ogni sua tipologia, quasi 7,6 milioni sono stati già coperti direttamente dall’Istituto di previdenza o a conguaglio.

Anche la macchina dei bonus ad autonomi e professionisti sta prendendo velocità. Certo, ci sono ritardi e disfunzioni, ma gli apparati dello Stato stanno lavorando a pieno regime per far fronte alle straordinarie esigenze e necessità che il Paese esprime.