Tutti i parlamentari si dimezzino lo stipendio come fanno dal 2013 gli eletti del MoVimento 5 Stelle

Tante volte, in passato, abbiamo provato invano a sensibilizzare le altre forze politiche sulla necessità di mostrare reale vicinanza a una Italia in difficoltà. Non è una questione solo di soldi, ma simbolica, di consonanza con l’intera collettività… una questione di equità e di riduzione dello scollamento tra chi gestisce il Paese e chi lo vive ogni giorno.

L’appello è caduto più volte nel vuoto. Oggi, però, ci troviamo di fronte a una pandemia che sta affliggendo il mondo intero e che ha fatto giungere al pettine molti nodi, compreso questo.

Credo sia giunto il momento per un passo in qualche modo storico.

Se non ora, quando?

Come Governo, abbiamo messo 25 miliardi nel decreto “Cura Italia” e ne metteremo almeno altrettanti nel decreto di aprile. Abbiamo davanti un’emergenza sanitaria senza precedenti nella storia recente e faremo ogni sforzo per proteggere e rilanciare il Paese.

Anche il Parlamento, però, può e deve fare la sua parte. E non solo lavorando su leggi e decreti. Il MoVimento 5 Stelle ha restituito finora alla collettività 110 milioni. Da quando è scoppiata l’epidemia, abbiamo già donato 3 milioni alla Protezione civile per l’acquisto di materiale sanitario.

Un segnale di solidarietà è arrivato persino dal mondo del calcio professionistico che, pur con guadagni nettamente superiori, viene però spesso e tristemente accomunato alla politica quando si parla di settori staccati e insensibili alle sorti del Paese reale.

Bene, è il momento di fare tutti la nostra parte, come già fanno i portavoce del M5S. Tutti. Proporremo agli Uffici di Presidenza di Camera e Senato di deliberare il taglio degli stipendi e di devolvere i fondi a beneficio dei cittadini in questa fase di emergenza. Non risolveremo i problemi del Paese, ma daremo un segno concreto di vicinanza alla nostra comunità nazionale.